Кримінал

На Харківщині підозрюють у держзраді 21 експоліцейського

13 Вересня 2022 18:48
44

Ще 40 поліцейських області перевіряють на можливу співпрацю із ворогом, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про це начальник ГУ Нацполіції на Харківщині Володимир Тимошко повідомив в ефірі телемарафону.

“Так, є у нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість”, – сказав Тимошко.

За словами керівника облуправління поліції, загарбники всіляко тиснули на правоохоронців, відомі випадки, коли до них самих та до їхніх родичів застосовувалися тортури.

За даними Тимошка, понад 50% співробітників, які не встигли вийти з окупованих територій, згодом різними шляхами вибралися на підконтрольну Україні територію, але деякі залишилися, попри наказ та можливість вийти, оскільки утримують батьків з інвалідністю.

“Я розумію тих поліцейських, які мали моральний вибір: наказ – вийти, але при цьому не залишили своїх дітей, дружину, батьків. Наприклад, поліцейський не вийшов, бо має батьків з інвалідністю, і він залишився з ними. Він не зрадник. Ми проводимо перевірку щодо кожного: я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території, але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа, я направив клопотання про поновленні на роботі”, – повідомив Тимошко.

Начальник облуправління додав: були випадки, коли мешканці на захоплених територіях здавали загарбникам поліцейських, які за наказом переодяглися у цивільний одяг та сховали зброю.

“Також окупанти ходили по будинках, намагалися вилучати зброю. Намагалися залучити поліцейських до несення служби, казали: “Виходьте, працюйте. Ми вас не чіпатимемо”. Тому що була потрібна картинка: “Дивіться, ми прийшли – все працює, поліція працює, все добре”, – сказав Тимошко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
усі думки
ТОП-новини
13 Вересня 2022 19:57
57

Електропостачання у Харкові та області повністю відновлено
13 Вересня 2022 19:46
225

NYT: Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися
13 Вересня 2022 19:03
54

ЗСУ успішно відбили наступи росіян поблизу 9 населених пунктів, – Генштаб
13 Вересня 2022 17:56
153

Повітряні сили “приземлили” два російські літаки
13 Вересня 2022 15:50
88

ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, – Міноборони
Останні новини
усі новини