На Харківщині підірвався на міні і загинув начальник високовольтного РЕМ

Внаслідок підриву автомобіля на ворожій міні загинув начальник Харківського високовольтного РЕМ, ще один енергетик і рятувальник отримали поранення.

Про це повідомила в Фейсбуці пресслужба АТ «Харківобленерго», передає Укрінформ.

«Співробітники АТ «Харківобленерго» та працівник ДСНС підірвалися на службовому автомобілі поблизу с. Гракове Чугуївського району. Трагедія сталася 21 вересня. Енергетики разом з саперами займалися оглядом високовольтної лінії електропередачі для організації проведення відновлювальних робіт. Під час руху позашляховик наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинув начальник Харківського високовольтного РЕМ Андрій Власенков, який знаходився за кермом автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за збігом обставин, головний інженер підрозділу та рятувальник в останній момент вийшли з машини, і це врятувало їм життя. З отриманими пораненнями постраждалих доставили до лікарні.

«Колеги загиблого кажуть, що Андрій Власенков з перших днів війни особисто виїжджав на місця проведення ремонтних робіт. Власним прикладом він підтримував підлеглих, яким доводилося відновлювати пошкоджені електричні мережі під постійними ворожими обстрілами. Недаремно візитівкою Харківського високовольтного РЕМ став шеврон з гаслом «Дуже стійкі хлопці». На жаль, ціна, яку під час війни доводиться платити за стале електропостачання, виявляється надто високою», – зазначили в компанії.

В обленерго наголосили, що попри ризик щоденно тисячі фахівців підприємства сумлінно виконують свій професійний обов’язок та повертають світло до родин земляків.