Кримінал

Митрополиту УПЦ МП, який благословляв російських окупантів, повідомили про підозру

26 Липня 2023 13:44
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окупація, церква

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ МП на Сумщині Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення єпископ утік до Росії, де “одним із перших” підтримав дії кремля.

Прокуратура вказує, що він виїхав у вересні 2022 року як архієрей через одну з європейських країн. Тоді ж він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області рф. Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також під час літургії клірик вихваляв рішення президента РФ про проведення мобілізації в Росії для поповнення окупаційних угруповань.

За висновками експертів, ці факти та висловлювання митрополита підтверджують публічну підтримку російської влади, держави, війська та народу.

Слідчі повідомили Масленнікову про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України: виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі священослужитель переховується від правосуддя на території Росії. Оскільки місцеперебування підозрюваного невідоме, його оголошено в розшук.

Наприкінці минулого року Рада національної безпеки та оборони також застосувала персональні санкції до Масленнікова. Зокрема згідно з указом президента, припинено його громадянство України.


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