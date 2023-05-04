Кримінал

Минулої доби окупанти не припиняли обстрілів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківщини, – ОВА

4 Травня 2023 08:32
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війна

Під ворожим вогнем перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Окупанти також обстріляли населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вчора ворог обстріляв с. Копанки Ізюмського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.

У с. Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння”, – йдеться в повідомленні.

Синєгубов також зазначив, що у регіоні залишається високою мінна небезпека.

“Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами”, – додав голова ОВА.


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