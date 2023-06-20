МВС: 21 людина загинула внаслідок підриву Каховської ГЕС. П’ять з них — від прицільних обстрілів

Уже відомо про 21 загиблу людину внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. З них п’ять загинуло через прицільні постріли росіян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ввечері 20 червня.

Окрім того, ще 28 людей зазнали поранень, з яких 16 — це ліквідатори наслідків підриву ГЕС.

Так, удень 20 червня війська рф обстріляли у Херсоні рятувальників, які розчищали мул. Унаслідок цього загинув один співробітник ДСНС і ще 8 — постраждали.

За даними МВС, підтопленими залишаються 595 будинків на Херсонщині. Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано.

«Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти», — наголосив Клименко.

Міністр додав, що систематично відбувається відбір проб води як технічної, так і питної. Це потрібно, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. Наразі рятувальники продовжують привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям.