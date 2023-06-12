Кримінал

МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, – Зеленський

12 Червня 2023 07:07
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каховка

Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, днями представники МКС відвідали Херсонщину.

“Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації”, – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна вже сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом.

“Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу”, – наголосив президент.


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