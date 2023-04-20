Кримінал

Мешканець Харківщини незаконно переправляв чоловіків через кордон з Молдовою — ДБР

20 Квітня 2023 12:21
15
читать на русском →
дбр, кордон

Правоохоронці викрили ще одну схему незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

За даними слідства, організатором схеми є житель Харківщини. Він ще торік незаконно виїхав за кордон, а після втечі вирішив за 5 тисячі доларів допомагати іншим охочим уникнути мобілізації.

До схеми чоловік залучив трьох знайомих, які залишилися в Україні. Один із них — працівник Держпродспоживслужби, двоє інших — цивільні.

Разом вони розробили маршрут виїзду. Він пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Клієнтів доправляли до точки перетину кордону з Молдовою, де вони в гідрокостюмах убрід переходили місцеву річку. У Молдові їх зустрічав організатор схеми.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон України, за попередньою змовою групи людей (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 7 років за ґратами. Наразі двоє фігурантів у СІЗО.

Українцю за кордоном заочно повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей за кордон, за попередньою змовою людей, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу). За це загрожує до 9 років ув’язнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 13:52
0

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні
20 Квітня 2023 11:11
89

План ЄС щодо снарядів для України загальмував, Франція та Польща “посварилися”, – Politico
20 Квітня 2023 10:47
67

Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі
20 Квітня 2023 10:36
36

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
20 Квітня 2023 09:01
26

Єврокомісія завтра представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії, — Politico
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки