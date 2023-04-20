Мешканець Харківщини незаконно переправляв чоловіків через кордон з Молдовою — ДБР

Правоохоронці викрили ще одну схему незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

За даними слідства, організатором схеми є житель Харківщини. Він ще торік незаконно виїхав за кордон, а після втечі вирішив за 5 тисячі доларів допомагати іншим охочим уникнути мобілізації.

До схеми чоловік залучив трьох знайомих, які залишилися в Україні. Один із них — працівник Держпродспоживслужби, двоє інших — цивільні.

Разом вони розробили маршрут виїзду. Він пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Клієнтів доправляли до точки перетину кордону з Молдовою, де вони в гідрокостюмах убрід переходили місцеву річку. У Молдові їх зустрічав організатор схеми.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон України, за попередньою змовою групи людей (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 7 років за ґратами. Наразі двоє фігурантів у СІЗО.

Українцю за кордоном заочно повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей за кордон, за попередньою змовою людей, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу). За це загрожує до 9 років ув’язнення.