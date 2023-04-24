Лікарня на Хмельниччині щомісяця «заробляла» $150 тисяч на фейкових довідках для військовозобов’язаних

У Хмельницькій області керівництво однієї з лікарень масово виготовляло і продавало фейкові довідки про інвалідність, щоб допомогти військовозобов’язаним уникнути військової служби. Схема приносила по 150 тисяч доларів щомісяця.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про одну з центральних районних лікарень області. За даними правоохоронців, до схеми причетні керівництво та профільні лікарі. Також залучили шістьох людей, які підшукували потенційних клієнтів.

СБУ з’ясувала, що посадовці оформлювали фіктивні історії захворювання та створювали фейкові довідки про непридатність до військової служби або групу інвалідності. Вартість такої «послуги» становила від 2 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості і кількості фейкових документів, які необхідно виготовити.

Правоохоронці кажуть, що задокументували майже 100 фактів оформлення підробки. Також вони на передачі 4,6 тисячі доларів хабаря затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників. Під час обшуків у зловмисників знайшли 7 мільйонів гривень, а також печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

Затриманим повідомили про підозру у зловживанні впливом. За це загрожує від 3 до 8 років ув’язнання з конфіскацією майна. Правоохоронці розраховують, що суд відправить фігурантів під варту.