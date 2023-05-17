Кримінал

Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув’язнення

17 Травня 2023 13:56
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суд

У Львові суд виніс вирок обвинуваченому у держзраді 47-річному жителю Львівської області Владиславу Козєєву, який фотографував військові об’єкти в області й надсилав їх росіянину, – довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Судовий репортер.

Прокурор просив призначити найсуворіше покарання, адже обвинувачений, окрім отриманих завдань, за його словами, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її росіянам.

Своєї провини Козєєв не визнав.

Згідно з матеріалами обвинувального акту, після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. Також фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Під час обшуку в Козєєва вилучили телефон, який став одним із ключових доказів. За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні обвинуваченого видалені знімки наслідків ракетного удару по Львову, військової частини та військової техніки в одному з сіл Львівщини, навчального центру ЗСУ, нафтобази та ін.

Також у телефоні Козєєва знайшли комуністичну і російську символіку, фотографії з позначками Z. Він був підписаний на російські телеграм-канали.

Наприклад, у телеграм-каналі Соловьев Live обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові, повідомляє Судовий репортер.

За даними слідства, Козєєв намагався отримати громадянство РФ і навіть спілкувався з цього приводу з колишнім головою партії ЛНПР Володимиром Жириновським.


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