Командири Нацгвардії нарахували собі мільйон гривень “бойових” без виїзду на фронт

Керівникам навчального центру Нацгвардії повідомлено про підозру. Військові командири нарахували собі майже 1 млн “бойових” премій без виїзду на фронт.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

“Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях”, – повідомили в бюро.

За даними Служби безпеки України, посадовці цього закладу нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

При цьому посадовці та їх підлеглі не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

За даними слідства, до організації “схеми” причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів.

Таким чином лише з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно “преміювали” себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.