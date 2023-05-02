Колишньому керівнику охорони Януковича Заневському оголошено про підозру, – СБУ

Колишній керівник охорони президента-втікача Віктора Януковича В’ячеслав Заневський після захоплення Херсону і частини Миколаївської області допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України, з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором “МВС” і “державної служби безпеки” у тимчасово окупованій Херсонщині. Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).