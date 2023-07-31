Кримінал

Кількість жертв у Кривому Розі знову зросла

31 Липня 2023 17:51
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кривий ріг, ракетний удар

У Кривому Розі зафіксували шосту смерть внаслідок ранкового ракетного удару, постраждало 75 людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Уже 6 ️загиблих у Кривому Розі. Постраждалих на цю годину – 75, серед яких шестеро дітей”, – зазначив Лисак.

Внаслідок влучання російської ракети у житловий дев’ятиповерховий будинок зруйновано 32 квартири, ще 37 — пошкоджено. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до пошуково-рятувальних робіт у Кривому Розі залучено 349 осіб та 80 одиниць техніки. Вже вивезено 277 тонн будівельних уламків.


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