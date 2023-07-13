Харків’янин отримав реальний строк за ухилення від мобілізації

У Харкові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який не з’явився до військкомату за повісткою. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в січні 2023 року 28-річний харків’янин отримав в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повістку, однак до зазначеної в ній дати до військкомату не з’явився, ухилившись від призову за мобілізацією.

У прокуратурі зазначили, що хлопець був придатний до військової служби і про причини неявки до військкомату не повідомив.

За ухилення від призову на військову службу за мобілізацією (ст. 336 КК України) суд засудив харків’янина до трьох років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання строком на 2 роки.

Прокуратура визнала вирок м’яким і оскаржила його. Харківський апеляційний суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням.