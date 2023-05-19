Кримінал

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували

19 Травня 2023 07:04
81
читать на русском →
суд, корупція

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави.

Суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду.

Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня 2023 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Суд ухвалив взяти під варту Князєва в залі суду.

До адвоката Олега Горецького, підозрюваного у справі за участю ексголови Верховного Суду, ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 80 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – 60 діб з дня його фактичного затримання, тобто до 13 липня 2023 року.

У разі внесення застави, на адвоката покладатимуться процесуальні обов’язки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 08:20
120

Повітряні сили знищили три “Калібри” і 16 безпілотників
19 Травня 2023 09:47
79

До України повернулася ще одна дитина, викрадена РФ
19 Травня 2023 07:27
19

На 4 напрямках фронту за добу сталося 29 бойових зіткнень, найгарячіші бої – за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб
19 Травня 2023 07:04
81

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
19 Травня 2023 06:54
106

США дозволять партнерам передавати Україні F-16 – CNN
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки