Ексголову Верховного суду Князєва заарештували

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави.

Суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду.

Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня 2023 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Суд ухвалив взяти під варту Князєва в залі суду.

До адвоката Олега Горецького, підозрюваного у справі за участю ексголови Верховного Суду, ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 80 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – 60 діб з дня його фактичного затримання, тобто до 13 липня 2023 року.

У разі внесення застави, на адвоката покладатимуться процесуальні обов’язки.