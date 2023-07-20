Кримінал

Ексголова Верховного Суду Князєв залишиться під вартою

20 Липня 2023 20:18
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суд

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв лишатиметься під вартою. Апеляційна палата ВАКС не задовольнила його скаргу на запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилась з доводами прокурора САП. Тож суд залишив без змін рішення від 11 липня, яким продовжили термін тримання Князєва під вартою з можливістю застави у розмірі 75 млн грн.

Рішення 20 липня ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії й набрало законної сили з моменту проголошення. А також не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Строк дії запобіжного заходу для Князєва — до 08 вересня. У разі внесення застави на нього покладуть низку процесуальних обов’язків.

15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень підозрюваного. Пізніше його звільнили з посади.

18 травня суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, який продовжували вже кілька разів.


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