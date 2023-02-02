Кримінал

Екс-заступника Резнікова арештували з заставою

2 Лютого 2023 16:24
53
корупція, міноборони

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова і визначив багатомільйонну заставу.

Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За клопотанням ДБР 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

За даними слідства, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2023 19:09
31

Росіяни посилюються для наступу, – Генштаб
2 Лютого 2023 20:06
0

У МЗС Італії розповіли, коли в Україні будуть розгорнуті ЗРК SAMP/T
2 Лютого 2023 17:51
9

Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
2 Лютого 2023 17:21
29

Oryx: з початку вторгнення Росія втратила понад 9000 одиниць військової техніки
2 Лютого 2023 15:45
49

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
усі думки