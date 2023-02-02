Екс-заступника Резнікова арештували з заставою

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова і визначив багатомільйонну заставу.

Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За клопотанням ДБР 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

За даними слідства, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.