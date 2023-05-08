Кримінал

Двох поліцейських у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини

8 Травня 2023 17:54
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дбр, поліція

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

За попередніми даними, троє чоловіків розпивали алкоголь у квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася знайома дівчина. Вони вживали алкоголь, а потім із застосуванням фізичної сили зґвалтували дівчину, зазначили слідчі.

Наразі чоловіків затримали. Вони свою провину заперечують. Їх підозрюють у груповому зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу). У разі доведення вини їм загрожує ув’язнення до 12 років.

Затриманим мають обрати запобіжний захід. Поки встановлюють усі обставини злочину, проводяться експертизи й допитуються свідки.

У поліції Черкаської області заявили, що до правоохоронців 6 травня звернулася жителька Черкас. Вона подала заяву про злочин сексуального характеру щодо 17-річної доньки. Під час перевірки інформації виявилося, що до злочину причетні двоє поліцейських, про це повідомили ДБР.

Підозрюваних звільнили з лав поліції, а їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання службових обов’язків. Співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування. Його результати передадуть ДБР.


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