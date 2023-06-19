Депутатці Київради Ар’євій призначили цілодобовий домашній арешт із браслетом

Депутатці Київради Ярині Ар’євій, яку підозрюють у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками, змінили запобіжний захід із нічного на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

19 червня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу столичної прокуратури. Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП зазначила, що прокурор просив арештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар’євої цілодобовий домашній арешт.

Термін дії ухвали — до 22 липня 2023 року. На підозрювану також покладено обов’язки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

23 травня Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура анонсувала, що буде його оскаржувати.

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київської міської ради від «Європейської Солідарності» Ярині Ар’євій — доньці народного депутата від «ЄС» Володимира Ар’єва. За даними слідства, 27 листопада 2022 року в Києві вона у стані наркотичного сп’яніння збила жінку на переході, завдавши їй тяжких травм.

Депутатці повідомили про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (частина 2 статті 286-1 Кримінального кодексу). Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на строк від 5 до 8 років. У неї вже на два місяці вилучили посвідчення водія.