Кримінал

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака

12 Червня 2023 14:13
80
читать на русском →
Медведчук, дбр

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 17 автомобілів з активів родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

“Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, заарештованих у родичів Медведчука та Козака: 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їхня вартість становить $1,1 млн”, – повідомляється на сайті ДБР.

Ці транспортні засоби “належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівській області, у межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт”.

“ДБР домоглося, щоб автівки потрапили до ЗСУ та допомагали нашим захисникам у боротьбі з ворогом”, – зазначено в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 16:27
28

У Харкові зібрали понад 200 тонн допомоги для мешканців Херсонщини
12 Червня 2023 15:50
23

Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
12 Червня 2023 15:26
95

Росіяни похизувалися знищенням дерев’яного танку ЗСУ
12 Червня 2023 14:13
80

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака
12 Червня 2023 13:55
67

Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 10 людей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
усі думки