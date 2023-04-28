Кримінал

Цього тижня поблизу Запорізької АЕС вибухнула міна, – голова МАГАТЕ

28 Квітня 2023 20:59
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окупація, заес

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поблизу ЗАЕС знову було чутно обстріли, також поблизу станції вибухнула міна.

Про це мовиться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Цього тижня експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС вчергове були змушені бути в укриттях через повітряні тривоги, а неподалік лунали звуки триваючих обстрілів. Також одна міна вибухнула поблизу станції.

“Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту станції”, – заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.


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