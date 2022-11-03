Кримінал

Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, – “Енергоатом”

3 Листопада 2022 08:27
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війна, заес

Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє “Енергоатом”.

“О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

“Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!” – додали в “Енергоатомі”.


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