Кримінал

Через ранкові обстріли знеструмлено ділянки “Укрзалізниці” У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури знеструмлено ділянки “Укрзалізниці”. Про це повідомляє пресцентр “Укрзалізниці. Як зазначається, резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух. Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород. Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів: №712 Київ — Краматорськ;

№732 Київ — Дніпро. “80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком”, – додають в “Укрзалізниці. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал