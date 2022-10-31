Кримінал

Через ранкові обстріли знеструмлено ділянки “Укрзалізниці”

31 Жовтня 2022 09:14
28
укрзалізниця, транспорт

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури знеструмлено ділянки “Укрзалізниці”.

Про це повідомляє пресцентр “Укрзалізниці.

Як зазначається, резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух.

Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

  • №712 Київ — Краматорськ;
  • №732 Київ — Дніпро.

“80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком”, – додають в “Укрзалізниці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Жовтня 2022 09:30
29

В Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії, – ОП

31 Жовтня 2022 10:11
8

Повітряні сили знищили 44 крилаті ракети
31 Жовтня 2022 09:58
14

ЗСУ знищили 620 окупантів та десятки бронетехніки
31 Жовтня 2022 09:14
28

Через ранкові обстріли знеструмлено ділянки “Укрзалізниці”
31 Жовтня 2022 08:23
154

У Харкові пролунали два вибуха, ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур

усі думки