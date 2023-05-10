Кримінал

Батько й син продавали зброю через інтернет. У них вилучили цілий арсенал

10 Травня 2023 16:34
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поліція, зброя

Батько й син налагодили незаконну торгівлю зброєю. “Замовлення” відправляли поштою, а вдома та у сусідів облаштували цілий склад.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Продаж зброї організував 47-річний чоловік. Йому допомагали син та двоє знайомих, згодом залучили ще двох чоловіків.

Зброю на продаж батько із сином тримали вдома. Також вони облаштували на обійсті сусідів, які вже давно не живуть у будинку, цілий склад зі зброєю.

Поліцейські встановили, що чоловіки продали великокаліберний кулемет, понад півтори тисячі патронів, автомати АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, гранати Ф-1.

Обшуки проводили в Києві, Полтаві, Київській та Дніпропетровській областях. Правоохоронці вилучили величезний арсенал зброї та боєприпасів: ручний протитанковий вогнемет, кулемети, автоматичну зброю, гранатомети, гвинтівки з оптичним прицілом, гранати, ножі, рушниці, ножі, тисячі патронів, комплектуючі до зброї.

Всіх фігурантів затримали. Їх підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю. Покарання за такий злочин – до 7 років позбавлення волі. П’ятьох чоловіків суд відправив під варту, одного – під домашній арешт.


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