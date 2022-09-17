“40 хвилин били струмом”: житель Куп’янська розповів СБУ про тортури, які до нього застосували росіяни

Служба безпеки України отримала свідчення жителя Куп’янська, якого росіяни катували струмом.

За даними Служби безпеки України, через знущання та тортури пройшли всі жителі Куп’янська, які потрапляли на допити до співробітників ФСБ РФ. Про це повідомляє СБУ.

“На допитах співробітники ФСБ “вибивали” з місцевих імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією”, — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який розповів силовикам про тортури, повідомив, що на першому допиті росіяни били його струмом протягом 40 хвилин.

“Стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю — я в мішку був. Били битками чи залізними трубами. Декому паяльниками випалювали на тілі хрести. З цієї кімнати завжди було багато криків”, — говорить житель міста.

Він показав силовикам кімнату, в якій росіяни проводили допити містян.

“Тут завжди сидів слідчий ФСБ. Запитували, кого знаю, кого можу здати, де живу, хто залишився, хто за Україну, хто в теробороні. Погрожували, що мирне небо побачу тільки на мінному полі”, — говорить чоловік на відео.

За його словами, українців утримували у невеличкій камері, яка розрахована на двох. Росіяни утримували в ній вісьмох.

“Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і Російська Федерація”, — пише СБУ.

Нині силовики шукають всіх жителів деокупованих територій, які постраждали від тортур російських окупантів. В СБУ кажуть, що роблять “все можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України”.