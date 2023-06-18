Політика

Абрамович відмовляється підписати угоду про виділення Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу “Челсі” – Daily Mail

18 Червня 2023 14:41
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британія, гроші

Російський олігарх Роман Абрамович, який знаходиться під санкціями, не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів, оскільки хоче, щоб частина коштів дісталась росіянам, які теж постраждали від війни. 

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що Абрамович хоче, щоб частина коштів, виручених від продажу футбольного клубу “Челсі”, пішла на допомогу “росіянам, які постраждали від війни”. 

Видання додає, що  ні уряд Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти РФ. 

Джерела Daily Mail в уряді підтвердили, що це так. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, наразі немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.

“Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так”, – сказав Клеверлі. 

Додається, що представники фонду ще минулого літа сподівались переказати кошти. Тепер вони очікують надходження коштів до України до настання зими. 


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