Суспільство

50 тисяч українських військових пройшли навчання в Британії за програмою Interflex
19 Листопада 2024 13:11
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британія, навчання
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Великій Британії триває навчальна місія Interflex, в рамках якої вже пройшли тренування 50 тисяч українських військових. 

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter). 

За інформацією британського оборонного відомства, ці 50 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в межах місії Interflex, вдосконаливши свої навички та підвищивши боєготовність. 

“Косово, Румунія та Естонія стали останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, об’єднавшись заради свободи та стійкості”, – додали у Міноборони Великої Британії.


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