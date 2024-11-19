50 тисяч українських військових пройшли навчання в Британії за програмою Interflex

У Великій Британії триває навчальна місія Interflex, в рамках якої вже пройшли тренування 50 тисяч українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

За інформацією британського оборонного відомства, ці 50 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в межах місії Interflex, вдосконаливши свої навички та підвищивши боєготовність.

“Косово, Румунія та Естонія стали останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, об’єднавшись заради свободи та стійкості”, – додали у Міноборони Великої Британії.