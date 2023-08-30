Суспільство

43 повітряні цілі були знищені під час нічної ворожої атаки

30 Серпня 2023 09:10
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київ, атаки ворога, повітряні сили

У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. 

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

  • 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса;
  • 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.


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