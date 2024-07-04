Суспільство

4 липня Україна імпортує на тисячу МВт-годин електроенергії більше, ніж минулої доби
4 Липня 2024 12:20

Запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну на 4 липня становить 35,2 тис. МВт-годин, експорт здійснюватись не буде.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Імпорт: протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт. Це на 1 000 МВт-год. більше, ніж було імпортовано вчора, 3 липня”, – йдеться у повідомленні.

Експорту не відбувається.

Укренерго нагадує, що 4 липня обленерго застосовують 2 черги графіків погодинних відключень до 13:00. Із 13:00 та до 23:00 будуть діяти 3 черги відключень. 

“Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр “Укренерго”, – пояснили у компанії.

При цьому тривалість відключення черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні. 


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