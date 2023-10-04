Суспільство

30 тисяч українських військових підготує Велика Британія до кінця року

4 Жовтня 2023 14:37
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британія, навчання, військові

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що до кінця цього року Велика Британія планує навчити понад 30 тисяч українських військових.

Про це Мартін Гарріс сказав в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, до цих 30 тисяч входять військові різних спеціальностей, зокрема й пілоти. Гарріс також додав, що навчання триватимуть і в наступному році.

“Перші пілоти приїхали на навчання до Великобританії місяць тому. Зараз тренування в процесі. І це на фоні дуже великої програми тренування українських військових у Великобританії. Ще до повномасштабного вторгнення ми мали дуже потужну програму. Думаю, що понад 20 тисяч солдатів були в програмі Operation Orbital до повномасштабного вторгнення. А зараз це ще більше. До кінця поточного року ми плануємо завершити курс навчання для понад 30 тисяч українських солдатів” — розповів дипломат.

Мартін Гарріс зазначив, що і самі британці навчаються від українських бійців.

“Я сам відвідав тренування у Великій Британії, до призначення на посаду посла в Україні. І для мене це було дуже цікаво, тому що там я спілкувався з людьми та вони сказали, що вони дуже багато навчаються. Це британські солдати сказали. Що вони отримали дуже корисний досвід від українських військових. І я думаю, що це свідчить про те, що зараз ми маємо дуже потужне партнерство між нашими військовими”, — сказав Гарріс.


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