        28 ворожих обстрілів за добу на Донеччині: є загиблі та поранені

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 12:07
        Наслідки обстрілів населених пунктів Донеччини / Фото ДСНС
        Наслідки обстрілів населених пунктів Донеччини / Фото ДСНС

        Надзвичайники ліквідували наслідки чотирьох обстрілів Костянтинівки. Горіли житловий будинок, легковий автомобіль, суха трава, магазин, повідомляє ДСНС.

        Вночі окупанти знову обстріляли місто, виникло загоряння квартири в п’ятиповерховому житловому будинку. Пожежу ліквідували. Поранено двох людей, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, крамницю та адмінбудівлю.

        У Дружківці ворожий обстріляв приватний сектор, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще однієї. Пошкоджено будинки, виникли пожежі помешкань, очерету, які ліквідували рятувальники.

        У Лимані внаслідок російського обстрілу виникла пожежа лісової підстилки у хвойному лісі, яку надзвичайники ліквідували на площі 2 га.


