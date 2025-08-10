28 ворожих обстрілів за добу на Донеччині: є загиблі та поранені

Надзвичайники ліквідували наслідки чотирьох обстрілів Костянтинівки. Горіли житловий будинок, легковий автомобіль, суха трава, магазин, повідомляє ДСНС.

Вночі окупанти знову обстріляли місто, виникло загоряння квартири в п’ятиповерховому житловому будинку. Пожежу ліквідували. Поранено двох людей, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, крамницю та адмінбудівлю.

У Дружківці ворожий обстріляв приватний сектор, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще однієї. Пошкоджено будинки, виникли пожежі помешкань, очерету, які ліквідували рятувальники.

У Лимані внаслідок російського обстрілу виникла пожежа лісової підстилки у хвойному лісі, яку надзвичайники ліквідували на площі 2 га.