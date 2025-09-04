26 країн погодилися відправити війська в Україну або надати підтримку, — Макрон

Про готовність направити свої війська в Україну або надати підтримку вже заявили 26 країн. Місія має на меті гарантувати мир та запобігти новій агресії РФ.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі “Коаліції рішучих”.

За словами Макрона, 26 країн взяли на себе зобов’язання допомогти гарантувати безпеку України.

“Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території та самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру”, — сказав він.

Місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. На меті — гарантувати мир та продемонструвати стратегічний сигнал.

“Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії та забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України”, — сказав Макрон.

Еммануель Макрон зазначив, що наступним етапом мирного врегулювання в Україні мають стати двосторонній саміт між президентами Росії та України, тристоронній саміт за участю США, а також чотиристоронній саміт за участю Європи.