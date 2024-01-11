Економіка

25 українських лікарень отримають обладнання на 14 млн гривень завдяки підтримці уряду Японії — МОЗ

11 Січня 2024 17:39
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лікарня, японія

За підтримки уряду Японії 25 лікарень у Миколаївській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях отримають медичне обладнання протягом січня цього року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Зокрема серед медобладнання — портативні УЗД апарати, дефібрилятори, шприцеві насоси, монітори пацієнтів, генератори тощо. Всього закуплено обладнання на 14 мільйонів гривень, наразі відбувається розвезення його в лікарні.

Закупівлю і логістику здійснює пацієнтська благодійна організація “100% Життя” у межах меморандуму із японською стороною.

“Агресивні дії РФ призвели до серйозних руйнувань медичної інфраструктури. Заклади охорони здоров’я потребують допомоги для відновлення, щоб надавати якісну медичну допомогу нашим громадянам. У межах партнерства з японською стороною є можливість гнучко реагувати на нові потреби, які виникають в умовах воєнного часу. Так, наприклад, у 2023 році ми поставили ліки для 5 лікарень півдня України, які знаходяться в зоні ураження внаслідок підриву Росією греблі Каховської ГЕС. Наразі, збираючи потребу медичних закладів в обладнанні, ми отримали запит здебільшого саме на портативне високофункціональне обладнання. Україна, перебуваючи в умовах війни, отримує надзвичайну підтримку від японського народу у різних сферах, за що ми їм дуже вдячні”, — зазначили у БО “100% Життя”.

У МОЗ додали, що вже півтора року за підтримки японської організації “Peace Winds Japan” (PW) ліки постачаються в українські лікарні. Від початку повномасштабного вторгнення 57 медичних закладів у найбільш постраждалих регіонах отримали ліки на суму  близько 1,5 млн доларів.

“Проєкт за підтримки Міністерства закордонних справ Японії — це наступний етап співробітництва і безумовний крок солідарності з українськими пацієнтами”, — йдеться у повідомленні.


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