Економіка

18 жовтня МВФ урозгляне питанні про черговий транш для України 
16 Жовтня 2024 18:55
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

МВФ розгляне питання щодо чергового траншу для України 18 жовтня

За інформацією Міжнародного валютного фонду, яку передає Укрінформ, Виконавча рада організації збереться в п’ятницю, 18 жовтня, щоб обговорити п’ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України.

На цьому засіданні планується прийняти рішення стосовно виділення наступного траншу фінансової допомоги нашій країні. Крім того, до порядку денного включено ряд додаткових питань.

Зокрема, учасники зустрічі розглянуть можливі зміни умов щодо критеріїв ефективності програми, обговорять потенційні корективи у фазах доступу до коштів, а також проведуть перегляд гарантій фінансування.


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