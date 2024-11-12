Суспільство

15 млн кубометрів води вилилось внаслідок пошкодження окупантами греблі Курахівського водосховища
12 Листопада 2024 19:16
читать на русском →
донецька область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 12 листопада з Курахівського водосховища, греблю якого напередодні пошкодили російські війська, вилилося 15 мільйонів кубометрів води.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Наслідки пошкодження греблі Курахівського водосховища — підтоплень житлових будинків не зафіксовано. Станом на 16:00 12 листопада вилилося 15 мільйонів кубометрів води”, — зазначив він.

Філашкін також повідомив, що затоплення сіл уздовж річки Вовча не зафіксовано.

“Ми продовжуємо моніторити ситуацію. У разі суттєвих змін надам додаткову інформацію”, — додав посадовець.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 19:40

Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 
12 Листопада 2024 18:26

Шмигаль розповів про ключові особливості нової системи, що замінить МСЕК
12 Листопада 2024 17:40

Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»
12 Листопада 2024 16:30

Окупанти атакували Харків дронами: є влучання в житловий будинок
12 Листопада 2024 16:21

Кабмін змінив порядок переведення військовослужбовців між частинами  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки