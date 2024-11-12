15 млн кубометрів води вилилось внаслідок пошкодження окупантами греблі Курахівського водосховища

Станом на 12 листопада з Курахівського водосховища, греблю якого напередодні пошкодили російські війська, вилилося 15 мільйонів кубометрів води.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Наслідки пошкодження греблі Курахівського водосховища — підтоплень житлових будинків не зафіксовано. Станом на 16:00 12 листопада вилилося 15 мільйонів кубометрів води”, — зазначив він.

Філашкін також повідомив, що затоплення сіл уздовж річки Вовча не зафіксовано.

“Ми продовжуємо моніторити ситуацію. У разі суттєвих змін надам додаткову інформацію”, — додав посадовець.