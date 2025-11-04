130 БпЛА та сім ракет: у Повітряних силах повідомили деталі нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 4 листопада, починаючи з 20:00 3 листопада, РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області та шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області. Також окупанти запустили 130 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 80 з російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 92 російські безпілотники різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.