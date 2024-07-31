13 будинків було пошкоджено внаслідок нічної атаки дронів на Київщину 

13 будинків було пошкоджено внаслідок нічної атаки російських ударних дронів на Київщину.

Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

“Всю ніч ворог масовано атакував нашу область ударними дронами. Тривога тривала більше семи годин. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає “, – йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 є інформація про пошкодження 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

За словами Кравченка, всім постраждалим буде надана необхідна допомога.