Суспільство

13 будинків було пошкоджено внаслідок нічної атаки дронів на Київщину 
31 Липня 2024 11:44
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дрони, київ
Дрон / Reuters

13 будинків було пошкоджено внаслідок нічної атаки російських ударних дронів на Київщину.

Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

“Всю ніч ворог масовано атакував нашу область ударними дронами. Тривога тривала більше семи годин. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає “, – йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 є інформація про пошкодження 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

За словами Кравченка, всім постраждалим буде надана необхідна допомога.


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