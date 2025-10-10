12 тисяч доларів за інвалідність: на Київщині лікарю повідомили про підозру

У Білій Церкві правоохоронці викрили місцевого лікаря-травматолога, який, за даними слідства, за 12 тисяч доларів гарантував посприяти чоловікові призовного віку у встановленні групи інвалідності та визнанні його непридатним до військової служби.

Поліція затримала лікаря з Білої Церкви, який за гроші обіцяв «вирішити питання» інвалідності / Фото: Нацполіція

Як повідомила поліція Київщини, лікар одного з комунальних закладів одержав першу частину обіцяної винагороди — 5 тисяч доларів США. Після цього його затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Оперативний супровід справи здійснюють співробітники Білоцерківського районного відділу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили медику про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на рішення посадових осіб.

Лікарю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.