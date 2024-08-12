12 серпня дрони атакували військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї 

У ніч проти 12 серпня військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї був атакований дронами.

Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал Astra.

«Біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков’ї вночі збивали дрони, повідомляють місцеві жителі та Z-канали. У підмосковному Щолковому кілька годин тому жителі чули стрілянину та тривогу. Z-канали повідомили, що відбито атаку на військовий аеродром Чкаловський. Офіційної інформації немає», – йдеться у повідомленні.

Пізніше міноборони країни-агресора повідомило, нібито за ніч російські сили ППО знищили 18 українських БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також повідомив про знищення чотирьох БПЛА на південному заході Ростовської області.

При цьому міноборони не згадує дрони, про які написав губернатор Ростовської області, а також про атаку на військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї.