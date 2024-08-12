Суспільство

12 серпня дрони атакували військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї 
12 Серпня 2024 10:35
читать на русском →
дрони, рф
Ілюстративне фото / ПСУ

У ніч проти 12 серпня військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї був атакований дронами.

Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал Astra.

«Біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков’ї вночі збивали дрони, повідомляють місцеві жителі та Z-канали. У підмосковному Щолковому кілька годин тому жителі чули стрілянину та тривогу. Z-канали повідомили, що відбито атаку на військовий аеродром Чкаловський. Офіційної інформації немає», – йдеться у повідомленні.

Пізніше міноборони країни-агресора повідомило, нібито за ніч російські сили ППО знищили 18 українських БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також повідомив про знищення чотирьох БПЛА на південному заході Ростовської області.

При цьому міноборони не згадує дрони, про які написав губернатор Ростовської області, а також про атаку на військовий аеродром «Чкаловський» у Підмосков’ї.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки