1 жовтня у центрі столиці перекриють рух транспорту

1 жовтня, у День захисників та захисниць в центрі Києва зупинять рух транспорту на 10 хвилин.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, згідно з інформацією пресслужби ВА.

О 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пошани та вдячності полеглим захисникам України.

З 8:55 до 9:05 буде зупинено рух на Майдані Незалежності та на перехресті вулиці Хрещатик з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

“Кияни та гості столиці, де б ви не знаходились і чим би не займались — зупиніться на хвилину, аби вшанувати пам’ять загиблих захисників. Поміркуйте про те, що війна все ще триває, але ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав життя за наше майбутнє”, — додав Попко.