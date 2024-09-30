Суспільство

1 жовтня у центрі столиці перекриють рух транспорту
30 Вересня 2024 16:25
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військові, свято
Ілюстративне фото з відкритих джерел

1 жовтня, у День захисників та захисниць в центрі Києва зупинять рух транспорту на 10 хвилин. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, згідно з інформацією пресслужби ВА.

О 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пошани та вдячності полеглим захисникам України.

З 8:55 до 9:05 буде зупинено рух на Майдані Незалежності та на перехресті вулиці Хрещатик з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

“Кияни та гості столиці, де б ви не знаходились і чим би не займались — зупиніться на хвилину, аби вшанувати пам’ять загиблих захисників. Поміркуйте про те, що війна все ще триває, але ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав життя за наше майбутнє”, — додав Попко.


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