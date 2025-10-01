1 жовтня: День захисників і захисниць України, День українського козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці

1 жовтня в Україні одночасно відзначають три тісно переплетені свята: День захисників і захисниць України, День українського козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці. Ця дата стала символом тяглості військової традиції — від козацтва до сучасних воїнів — й уособленням духовного захисту.

Історія і зміна дати

День захисників і захисниць України

Свято започаткували указом Президента Петра Порошенка 14 жовтня 2014 року як «День захисника України», щоб надати власне українське святкування замість радянського «Дня захисника Вітчизни».

У 2015 році воно отримало статус державного свята та було оголошено вихідним днем.

У 2021 році Верховна Рада перейменувала його з «День захисника України» на «День захисників і захисниць України», аби підкреслити участь жінок у війську та обороні.

Через церковну реформу календаря у 2023 році указом № 455/2023 президент переніс святкування цього дня з 14 жовтня на 1 жовтня, щоб збігати із новою датою Покрови.

День українського козацтва

Це свято встановлене в Україні у 1999 році указом Президента і довгий час справлялося 14 жовтня — в один день з Покровою та, згодом, з Днем захисника.

Після церковної реформи й календарного зсуву було ухвалено, що День українського козацтва також відзначатиметься 1 жовтня, щоб зберегти історичний зв’язок із Покровою.

Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова — один із стародавніх і шанованих християнських празників, що відзначається на честь заступництва Богородиці над віруючими. В українській традиції вона вважалася особливою оберегинею воїнів, зокрема козаків, — у них була пов’язана з молитвою перед походами, збудовою каплиць, обранням отаманів.

До 2023 року Покрова святкувалася 14 жовтня за старим календарем. Але з переходом Православної церкви України (та УГКЦ) на новоюліанський календар багато церковних свят зсунулися на 13 днів назад. У результаті Покрову тепер відзначають 1 жовтня.

Таким чином, сьогодні ми маємо нову дату, але збережену символіку: захисники й захисниці, козаки, дух Покрови — усе в одному дні.

Символіка свят і традиції

Захист і покровительство. Покрова Богородиці в українській традиції — це покров і заступництво для людей, особливо тих, хто стоїть на обороні.

Козацька спадщина. Козацтво — фортеця боротьби за волю народу. День українського козацтва символізує зв’язок сучасного воїнства з предками: військовими традиціями, братством, самоврядуванням.

Сучасні захисники і захисниці. День захисників і захисниць України — це вдячність тим, хто сьогодні стоїть на передовій, хто волонтерує, хто забезпечує тил.

Значення сьогодні