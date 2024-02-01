Суспільство

З’явилися перші супутникові знімки з місця падіння літака Іл-76

1 Лютого 2024 14:58
читать на русском →

Опубліковані перші супутникові фотографії з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Супутникові знімки опублікували Схеми.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня можна побачити, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.

Супутникові знімки / Фото Схеми

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в російській Бєлгородській області 24 січня. Міноборони країни-агресора звинуватило в падінні літака Україну. Росіяни стверджують, що загинули 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, однако конкретних доказів цього немає.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2024 12:51

Всі 27 країн ЄС підтримали виділення 50 млрд для України
1 Лютого 2024 15:07

У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон
1 Лютого 2024 14:46

Бійці ГУР потопили російський ракетний катер “Івановець” (відео)
1 Лютого 2024 12:42

Начальника Департаменту захисту нацдержавності звільнено
1 Лютого 2024 11:25

Окупанти визнали влучання 5 ракет в аеродром у Бельбеку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки