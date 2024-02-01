З’явилися перші супутникові знімки з місця падіння літака Іл-76

Опубліковані перші супутникові фотографії з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Супутникові знімки опублікували Схеми.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня можна побачити, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.

Супутникові знімки / Фото Схеми

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в російській Бєлгородській області 24 січня. Міноборони країни-агресора звинуватило в падінні літака Україну. Росіяни стверджують, що загинули 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, однако конкретних доказів цього немає.