Україна просила повернути тіла нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде, – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, однак держава-агресор поки не реагує на ці запити.

Про це речник ГУР повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Юсов зазначив, що відповідне питання є “надзвичайно складним і драматичним”. Водночас розповів, що обмін військовополоненими, що відбувся 31 січня, став “майже завершенням” зірваної операції у день інциденту з Іл-76.

Представник ГУР пояснив, що у межах крайнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Речник наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

“Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде”, — підкреслив Юсов.

Тому, додав представник ГУР, “залишається актуальною вимога України про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з’ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу”.