Суспільство

Україна просила повернути тіла нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде, – ГУР

1 Лютого 2024 21:22
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гур, Іл-76
Речник ГУР Андрій Юсов / Фото УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, однак держава-агресор поки не реагує на ці запити.

Про це речник ГУР повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Юсов зазначив, що відповідне питання є “надзвичайно складним і драматичним”. Водночас розповів, що обмін військовополоненими, що відбувся 31 січня, став “майже завершенням” зірваної операції у день інциденту з Іл-76.

Представник ГУР пояснив, що у межах крайнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Речник наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

“Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде”, — підкреслив Юсов.

Тому, додав представник ГУР, “залишається актуальною вимога України про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з’ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу”.


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