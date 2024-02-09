Суспільство

Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76

9 Лютого 2024 09:57
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полон, Іл-76
Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: AP

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який впав 24 січня у Бєлгородській області РФ, не було українських військовополонених.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю виданню “Бабель“.

“Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б у значній кількості”, — зазначив Данілов.


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Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76
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