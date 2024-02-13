Воїни, які нібито перебували на борту російського літака Іл-76, надалі вважаються військовополоненими

Представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що українські воїни, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, надалі вважаються військовополоненими.

Про це речник повідомив у ефірі телеканалу “Еспресо“.

“Стосовно “списку 65″ ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців — оборонців, які перебували та перебувають станом на зараз формально в російському полоні. Ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим”, — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що про начебто перебування українських військовополонених на борту Москва не попереджала Київ.

“Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені”, — наголосив речник.

За словами Юсова, якщо з’ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ.

“Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування”, — додав представник ГУР.