З’явилося фото чоловіка, причетного до вбивства активіста Дем’яна Ганула в Одесі

Поліція встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча Дем’яна Ганула.

Поліція Одеської області опублікувала кадр з камери відеоспостереження, на якому видно обличчя підозрюваного.

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про місцеперебування чоловіка з фото.

Нагадаємо, сьогодні у Приморському районі Одеси вбили громадського діяча Демʼяна Ганула. Вбивця кілька разів вистрілив у жертву та втік, постраждалий помер на місці.

Як пізніше повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, для розслідування резонансного вбивства громадського діяча до Одеси виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.