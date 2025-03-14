Кримінал

З’явилося фото чоловіка, причетного до вбивства активіста Дем’яна Ганула в Одесі
14 Березня 2025 12:35
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Фото причетного до вбивства Дем'яна Ганула в Одесі / Фото: Нацполіція
Фото причетного до вбивства Дем'яна Ганула в Одесі / Фото: Нацполіція

Поліція встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча Дем’яна Ганула.

Поліція Одеської області опублікувала кадр з камери відеоспостереження, на якому видно обличчя підозрюваного.

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про місцеперебування чоловіка з фото.

Нагадаємо, сьогодні у Приморському районі Одеси вбили громадського діяча Демʼяна Ганула. Вбивця кілька разів вистрілив у жертву та втік, постраждалий помер на місці.

Як пізніше повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, для розслідування резонансного вбивства громадського діяча до Одеси виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Кадри з вуличних камер / Фото: Нацполіція

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