Клименко спростував, що вбивця Дем’яна Ганула був одягнений у військову форму

Для розслідування резонансного вбивства до Одеси виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням”, – йдеться в повідомленні.

Міністр зауважив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Злочин кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси вбили громадського діяча Демʼяна Ганула. Стрілянина сталася у Приморському районі сьогодні близько 10:30. Як повідомили в поліції, невідомий чоловік вистрілив у перехожого та втік, постраждалий помер на місці. Вбивцю зараз розшукують. Особу загиблого підтвердили нардеп Олексій Гончаренко та активіст Сергій Стерненко.