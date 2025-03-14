Кримінал

Клименко спростував, що вбивця Дем’яна Ганула був одягнений у військову форму
14 Березня 2025 12:14
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Для рослідування вбивства Ганула до Одеси виїхала СОГ та криміналісти ЦА Національної поліції / Фото: Нацполіція
Для рослідування вбивства Ганула до Одеси виїхала СОГ та криміналісти ЦА Національної поліції / Фото: Нацполіція

Для розслідування резонансного вбивства до Одеси виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням”, – йдеться в повідомленні.

Міністр зауважив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Злочин кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси вбили громадського діяча Демʼяна Ганула. Стрілянина сталася у Приморському районі сьогодні близько 10:30. Як повідомили в поліції, невідомий чоловік вистрілив у перехожого та втік, постраждалий помер на місці. Вбивцю зараз розшукують. Особу загиблого підтвердили нардеп Олексій Гончаренко та активіст Сергій Стерненко.


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