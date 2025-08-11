Звуки дронів та вибухи: росіяни скаржаться на атаку на Арзамаський приладобудівний завод

У Нижегородській області РФ місцеві жителі скаржаться на нічну атаку дронів, які летіли на Арзамаський приладобудівний завод. Повідомляють про вибухи на підприємстві та пожежу.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Реклама

Реклама

Серія вибухів прогриміла близько 3:55. Очевидці нарахували щонайменше п’ять безпілотників, додавши, що біля північної околиці Арзамаса, в районі селища Жигулі, дрони летіли дуже низько. Місцеві також чули характерний звук прольоту кількох БпЛА. Наслідки уточнюються.

Акціонерне товариство “Арзамаський приладобудівний завод імені П. І. Пландіна” (АТ “АПЗ”) випускає прилади для авіаційної та космічної галузей. Підприємство розробляє та виготовляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, кермові приводи, контрольно-перевірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.

Незабаром після Арзамаса російські пабліки повідомили про вибухи в Дзержинську Нижегородської області. Інформація про наслідки поки не надходила.