Суспільство

Звільнили керівника Чернівецької митниці: займався контрабандою електронних сигарет

20 Грудня 2023 11:27
читать на русском →
митниця

Через контрабанду електронних сигарет звільнили посадовця, який у серпні виконував обов’язки керівника Чернівецької митниці.

Про це повідомила у Фейсбуці Державна митна служба України.

“Держмитслужба викрила недоброчесних посадовців: двоє митників отримали підозри, керівника Чернівецької митниці — звільнено”, – йдеться в дописі.

Зазначається, що за ініціативи Держмитслужби у серпні проводилася позапланова перевірка, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці.

Так, були встановлені факти, що в.о. керівника митниці та двоє посадовців могли допомогти ввезти в Україну поза митним контролем електронні сигарети на суму понад 40 мільйонів гривень.

Завдяки тісній взаємодії Держмитслужби та митних органів Румунії, вдалося отримати підтвердження цієї інформації.

Держмитслужба вжила дисциплінарних заходів до 17 митників, а посадовця, який тоді виконував обов’язки керівника Чернівецької митниці, звільнили.

Матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення було скеровано до правоохоронних органів.

Двом митникам повідомили підозри про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 08:36

Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні у цьому році
20 Грудня 2023 08:17

В “Київстарі” знову збій: користувачі скаржаться на відсутність зв’язку
20 Грудня 2023 07:08

Росіяни просунулись на 5 напрямках – ISW 
19 Грудня 2023 21:01

Головне із прес-конференції Зеленського
19 Грудня 2023 19:38

Зеленський відповів на питання про можливий конфлікт із Залужним
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки