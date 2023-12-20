Звільнили керівника Чернівецької митниці: займався контрабандою електронних сигарет

Через контрабанду електронних сигарет звільнили посадовця, який у серпні виконував обов’язки керівника Чернівецької митниці.

Про це повідомила у Фейсбуці Державна митна служба України.

“Держмитслужба викрила недоброчесних посадовців: двоє митників отримали підозри, керівника Чернівецької митниці — звільнено”, – йдеться в дописі.

Зазначається, що за ініціативи Держмитслужби у серпні проводилася позапланова перевірка, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці.

Так, були встановлені факти, що в.о. керівника митниці та двоє посадовців могли допомогти ввезти в Україну поза митним контролем електронні сигарети на суму понад 40 мільйонів гривень.

Завдяки тісній взаємодії Держмитслужби та митних органів Румунії, вдалося отримати підтвердження цієї інформації.

Держмитслужба вжила дисциплінарних заходів до 17 митників, а посадовця, який тоді виконував обов’язки керівника Чернівецької митниці, звільнили.

Матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення було скеровано до правоохоронних органів.

Двом митникам повідомили підозри про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.