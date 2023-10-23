Політика

Звільнено начальника СБУ у Вінницькій області

23 Жовтня 2023 13:14
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сбу, вінниця, зеленський

Президент Володимир Зеленський своїми указами змінив голову Служби безпеки у Вінницькій області.

Про це повідомляється в указі президента.

Зокрема президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Натомість на цю посаду президент призначив Володимира Петриченко, звільнивши його з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Також Анатолій Сандурський звільнений с посади заступника голови Служби безпеки, а Тамара Пашковська призначена на посаду начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки.

Крім того, на посаду начальника департаменту господарського забезпечення Служби безпеки призначено Андрія Падалку.


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