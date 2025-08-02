Зведення Генштабу: 50 бойових зіткнень від початку доби

Від початку доби 2 серпня на фронті сталося щонайменше 50 бойових зіткнень. Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Під ворожими обстрілами з території Росії опинилися прикордонні населені пункти Чернігівщини (Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка), Сумщини (Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка) та Харківщини (Леміщине).

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили п’ять атак, противник завдав семи авіаударів, скинув десять керованих авіабомб і здійснив понад 120 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку три атаки в районах Вовчанська, Кам’янки та Красного Першого були відбиті. Ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався штурмувати в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та Загризового. Одне боєзіткнення ще триває.

Особливо напружено на Лиманському напрямку – зафіксовано 11 атак поблизу Карпівки, Григорівки, Чернещини, Середнього та Шандриголового. Шість боїв продовжуються.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в напрямку Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог чотири рази намагався наступати в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки та в бік Іванопілля. Одне зіткнення ще триває.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 14 атак у районах Попового Яру, Новоекономічного, Сухецького, Родинського, Лисівки, Покровська, Звірового, Удачного, Зеленого Кута та Новоукраїнки. Тринадцять штурмів вже відбиті, тривають бої.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував в районах Маліївки, Воскресенки, Новополя та в бік Філії. Три зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано авіаудар по Білогір’ю, на Оріхівському – по Новоандріївці. Ударів зазнало також Львове на Придніпровському напрямку.

На інших ділянках фронту обстановка залишається стабільною.